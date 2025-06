Evropu sužuje nebývalé vedro. Potrápí ji minimálně do poloviny týdne

V Evropě pokračuje vlna veder, která od minulého týdne trápí jižně položené země. Nyní se však přesouvá i do střední a východní Evropy. Horko bude spalovat obyvatele starého kontinentu nejméně do středy – teploty se podle BBC budou zvyšovat ve Francii, Německu, Itálii i Británii. Vedra mají také zřejmě první oběť.

Vysoké teploty mají patrně i první oběť – v Barceloně v sobotu zemřela žena poté, co dokončila směnu jako metařka. Místní úřady její smrt vyšetřují.

V Itálii hlásí nemocnice nárůst případů kolapsů z horka, tedy úžehů a úpalů, a to především mezi staršími lidmi, pacienty s rakovinou či bezdomovci. Agentuře AFP to řekl viceprezident Italské společnosti pro urgentní medicínu Mario Guarino.

Nemocnice jako Ospedale dei Colli v Neapoli zřídily zvláštní oddělení, aby urychlily přístup k životně důležité pomoci, jako je například ochlazení ponořením do studené vody. V Boloni dále na sever zase úřady otevřely sedm klimatizovaných útočišť s pitnou vodou a metropole Řím nabídla vstup zdarma do plaveckých bazénů všem lidem starším sedmdesáti let.

Kolapsy z horka a spáleniny způsobené sluncem hlásí také Portugalsko, píše agentura Reuters, a to navzdory doporučení, aby lidé v nejteplejších hodinách nevycházeli ven. Vedro trápí i západobalkánské země jako Srbsko a Slovinsko, kde teploty přesáhly 40 stupňů Celsia a překonaly tak všechny rekordy. V Severní Makedonii dosáhla páteční teplota 42 stupňů.

Tropický týden čeká po horkém víkendu i Česko – teploty vyvrcholí ve čtvrtek, kdy bude až 37 stupňů Celsia. Jasnou oblohu ve druhé polovině pracovního týdne vystřídají bouřky. Na víkend se teploty zmírní na 21 až 26 stupňů, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.