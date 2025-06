Češi v sezoně dovolených řeší ceny i kvalitu služeb

7 minut Události: Začíná hlavní sezona dovolených Zdroj: ČT24

Začíná hlavní sezona dovolených. Každoročně vycestuje do zahraničí více než pět a půl milionu Čechů. Nejčastěji míří do evropských destinací jako Itálie, Chorvatsko nebo Slovensko. Vedle ceny zájezdů pak řeší i to, kolik a za co utratí na místě. V Evropské unii je teď meziroční inflace mírně nad dvěma procenty. Právě služby a potraviny – a taky alkohol a tabák – zdražovaly nejvíc.

Češi často vybírají destinace, kde to už dobře znají. „Protože už nemají pocit, že tam budou ve stresu. Často jezdí do těch zemí deset patnáct let, skoro jako na chalupu,“ popisuje místopředseda pro vnější vztahy z Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Někteří si v destinacích pochvalují například tamní gastronomii, utrácejí ale i za domácí uzeniny, zeleninu a ovoce. Stále oblíbené je i baltské pobřeží. Polsko začali Češi víc objevovat po fotbalovém Euru 2012, boom pak nastal po pandemii covidu-19. K moři se dá od hranic dojet za pět a půl hodiny.

Většina turistů volí nadále Evropu Tahákem jsou pro české turisty také návštěvy velkých polských měst, často navštěvují místní služby, restaurace či obchodní centra. „Levné však už nejsou. Průměrný oběd v centru města vyjde i na více než tři sta korun,“ podotknul zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos. Mezi nejnavštěvovanější destinace patří Chorvatsko, Slovensko, Itálie, Řecko, Turecko a Egypt. Roste ale i zájem o exotické destinace, mimo Evropu vyrazí zhruba patnáct procent cestovatelů. Do vzdálenějších destinací míří hlavně od podzimu do jara, Thajsko nebo Bali však poptávají celoročně. Stále oblíbenější je třeba Keňa. Loni tam zamířilo skoro deset a půl tisíce Čechů – zhruba dvakrát více než rok předtím. Podle cestovních kanceláří roste i počet českých turistů, kteří létají do Saúdské Arábie nebo Kambodži.

Roste zájem o platby kartou Zvyšují se taky útraty Čechů v asijských zemích. V Japonsku loni nechali o 59 procent více než rok předtím. V Jižní Koreji o 34 procent více a ve Vietnamu o 29 procent více. Spotřebitelské i cestovatelské trendy mění hlavně mladí cestovatelé do 34 let. V zahraničí platí Češi častěji elektronicky, dokládají to data bankovních institucí. I ty ale mají pro platby v cizí měně různě vysoké kurzy. Správný výběr karty tak může ušetřit i tisíce korun. Podle jednatele směnárny Exchange Igora Gottwalda sice s letními prázdninami přichází padesátiprocentní nárůst zákazníků, celkově však zájem o hotovost klesá.

„Zvýší se počet transakcí, ale jsou to menší objemy,“ popisuje Gottwald. Hotovost se podle něj snižuje zhruba o pět až deset procent každý rok. „V Evropě můžete téměř všude zaplatit kartou,“ vysvětluje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Papež. „Samozřejmě pokud pojedete někde v Albánii nebo Rumunsku do malých vesniček, tak to bude s kartami horší, než když pojedete do malých vesniček ve Francii,“ popisuje. I tak by ale lidé podle něj měli mít nějakou hotovost s sebou vždy – tak, aby „přežili jeden den bez toho, že by použili kartu“. Kurzy a výběry Vzrůstající oblibu elektronických plateb v zahraničí potvrzují i tuzemské banky. Loni Češi takových transakcí provedli ve srovnání s rokem 2022 o desítky procent víc. Trend pokračuje i letos. Odborníci doporučují před dovolenou ověřit, jaké kurzovní marže která z bank má. Kurzové rozdíly desítek českých i zahraničních platebních karet testoval v tomto týdnu třeba finanční server Měšec.cz. „Když zaplatím ubytování v hodnotě tisíc euro – když použiju kartu s nejhoršími kurzy, (…) rozdíl – tedy i úspora – je 867 korun. Ale u dalších měn ta úspora může být ještě vyšší, třeba u polských zlotých to dělá tisícovku,“ popisuje šéfredaktor serveru Dalibor Z. Chvátal.