Po Evropě zdarma. Stovky mladých Čechů získaly od EU jízdenky na vlak

Letos získalo bezplatné jízdenky 1700 Čechů z 5500 přihlášených. Mezi nimi i Vojtěch. „Mám v plánu jet do jižní Francie a do Španělska. Těším se velmi, na škále od jedné do deseti je to deset. Přihlásil jsem se, protože je to skvělá příležitost pro člověka, co chce cestovat, ale ještě nemá trvalý příjem, protože je student,“ řekl České televizi.

Účastníci DiscoverEU cestují s Interrail jízdenkou, která je platná pro širokou síť železničních společností po celé Evropě včetně státních i některých soukromých dopravců. Nicméně některé vlaky, zejména vysokorychlostní nebo noční, mohou vyžadovat rezervaci místa za příplatek.

„V rámci svého cestovního plánu mohou od začátku července během třiceti dnů aktivně cestovat maximálně sedm dní. Během těchto sedmi cestovních dnů si mohou zvolit libovolný počet spojů. V případech, kdy vlaková doprava není dostupná (například na ostrovech), lze výjimečně využít také autobus nebo trajekt (velmi výjimečně letenky, jejich počet je však omezen a určuje ho Evropská komise, která schvaluje výjimky individuálně pro účastníky ze vzdálených regionů nebo ostrovů),“ vysvětluje tisková mluvčí Domu zahraniční spolupráce Martina Nevolná.