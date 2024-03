Zájem o Erasmus dál roste. Do programu se letos přihlásilo nejvíc škol od jeho spuštění v Česku

ČT24, den

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Události: Zájem o vzdělávání v zahraničí (zdroj: ČT24)

Roste zájem o vzdělávací výjezdy do ciziny. Do programu Erasmus Plus se letos podle Domu zahraniční spolupráce přihlásilo 1400 škol a organizací. To je nejvíc od jeho spuštění v Česku. Jen loni díky unijnímu projektu vycestovalo přes dvacet pět tisíc lidí.

Studentka Ariane Šlechtová se francouzštinu učila od mala. Je to tak jeden z mála předmětů, během kterého na gymnáziu ve Finsku všemu rozumí. Zbytek výuky má ve švédštině.



„Když jsem to zjistila, tak jsem si říkala: ty jo, to nedám. Ale já jsem člověk, který má rád fakt challenge a řekla jsem si: super, tak je to challenge navíc,“ popsala středoškolačka.



Zvažuje, že by i vysokou školu ráda studovala v zahraničí. „Najednou když člověk někam odjede takhle na čtyři měsíce, tak se mu otevře spousta dalších možností a dveří. Vůbec vlastně nevím, kde budu za půl roku,“ uvedla dívka.

O možnost poslat svoje studenty do ciziny letos požádalo o pětinu víc škol než loni. Instituce vzdělávající dospělé, třeba knihovny a muzea, podaly o zhruba čtyřicet procent víc žádostí. A nárůst je i u organizací, jako jsou skautská centra nebo dětské domovy.



„Ti lidé vyjedou do světa, vidí Evropu, rozumí více kontextu, mají nové kompetence, což je věc, která je velmi zásadní pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce,“ popsal ředitel Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl.

Nárůst počtu žádostí o Erasmus+