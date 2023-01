Babiš má radost, že získal víc hlasů než ANO. Pavla přirovnal k Putinovi

Ačkoliv vítězovi prvního kola Petru Pavlovi Babiš pogratuloval, tvrdě na něj také před novináři zaútočil. „Putin byl vysazen a nasazen jako agent KGB v osmdesátých letech v Berlíně. Na toto byl připravován pan Pavel, aby byl vysazen do týlu nepřítele, aby tam získával lidi na spolupráci,“ řekl Babiš. Uvedl také, že člověk, který podle Babišova tvrzení vítal invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, to dotáhl až do vojenského výboru NATO.

Za podporu poděkoval voličům, manželce Monice a svým dětem, hnutí ANO a svému týmu. Jmenoval například dlouholetou spolupracovnici Tünde Bartha, která by se stala vedoucí prezidentské kanceláře, pokud by Babiš v boji o Hrad uspěl.

„Pan Pavel je druhý pokus lobbisty Koláře,“ prohlásil Babiš ve večerním vysílání České televize. „Šokuje mě, jak Pavel neříká pravdu. (…) Přivlastňuje si zásluhy naší armády pod vedením generála Opaty a Procházky. My jsme s armádou bojovali proti covidu, řešili jsme evakuaci Afghánistánu a řešili jsme tornádo,“ dodal.

Pavel by podle Babiše měl ukázat společnou fotografii s nějakým z prezidentů či světových politiků. „Já znám téměř všechny prezidenty světa, mám s nimi kontakty,“ sdělil. Pavel se podle něho připravoval na kandidaturu od roku 2015, respektive 2018.

Babiš se na tiskové konferenci také vyjádřil k válce na Ukrajině. „Pokud Pavel říká, že mír je iluze, tak já jsem zásadně proti. My nechceme válku, my chceme mír. A Evropa od druhé světové války má mír a za to musíme bojovat,“ podotkl také. „Je dobře, že pomáháme Ukrajině, (…) je ale i potřeba, aby někdo začal mluvit o míru,“ dodal s tím, že v případě zvolení prezidentem by uspořádal na Pražském hradě mírový summit.

„Pokud bych se stal prezidentem, bude to pro mě znamenat pět let intenzivní práce. (…) Lidi potřebují naději, někoho, kdo řekne, kam by to mělo směřovat. Byl bych transparentní,“ sdělil.

Účast v debatách Babiš nevylučuje

Pavel získal po sečtení 99,8 procenta okrsků 35,38 procenta hlasů a Babiš 35,02 procenta. Třetí je se ziskem 13,92 procenta Nerudová. Účast voličů byla z dosavadních prezidentských voleb rekordní, přesáhla 68 procent.

Očekávané rozhodnutí kandidovat na prezidenta Babiš dlouho odkládal, kandidaturu oznámil až 30. října 2022 v televizi Nova. „Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ oznámil. Jako svého oficiálního prezidentského kandidáta ho o den později představilo také hnutí ANO – a to poté, co expremiéra podpořilo předsednictvo hnutí. Pro svou kandidaturu Babiš sehnal podpisy 56 poslanců ANO.

Loni v listopadu Babiš oznámil, že se do konce roku nezúčastní žádné debaty prezidentských kandidátů. Počátkem ledna řekl, že se před prvním kolem prezidentské volby zúčastní pouze televizní debaty na Nově. Neúčast v diskusích podle TV Prima a deníku Blesk zdůvodnil tím, že média chtějí dělat z prezidentské volby show. V sobotu na tiskové konferenci uvedl, že se před druhým kolem televizním debatám nebrání. S Českou televizí má však špatné zkušenosti, takže se ještě musí zamyslet, jak dodal.