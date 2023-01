Vojáci nejsou váleční štváči, chováme se jako normální lidi, zastal se Šedivý kandidáta na prezidenta Pavla

I prezident Miloš Zeman nedávno řekl, že v drtivé většině civilizovaných zemí není hlavou státu voják. „Není to běžná záležitost, ale i v demokratických státech byli prezidenty vojáci – například (Charles) de Gaulle ve Francii,“ kontroval bývalý náčelník generálního štábu Šedivý. „Nemyslím, že by to bylo něco tak neobvyklého,“ dodal.

„V době covidu, když byl pan Babiš premiérem, tak každé ráno na vládě začínal sezením s odborníky na covid,“ připomněl publicista a novinář Jan Gazdík, který se tématu obrany věnuje dlouhodobě. Babiš podle něj na této poradě přítomné „zpucoval“ vojenským jazykem „jako kaprál na buzerplace“. Na dotaz moderátora Jakuba Železného, zda tímto příměrem Gazdík mínil, že i politici mohou používat styl vojenského velení, dotyčný přitakal.