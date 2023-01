Prezidentští kandidáti načali druhé kolo kampaně. Plánují cestovat do regionů

„Andrej Babiš se vyjádřil v tom smyslu, že bych snad měl být tím, kdo podněcuje k válce. Je řada lidí, především v odlehlejších regionech, kteří na to mohou slyšet, tak bych chtěl zcela jednoznačně vyvrátit, že to jsou lži a nesmysly, a dát jim na věc svůj pohled,“ vymezuje se. Babiš v začátku totiž vsadil hlavně na billboardy, které se objevily na řadě míst po celé republice jen pár hodin po uzavření volebních místností.

Během pondělí oba uchazeči o hlavu státu také natáčeli propagační videa. Pavel pak absolvoval klíčovou schůzku s neúspěšnou prezidentskou kandidátkou Danuší Nerudovou, která mu bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb vyjádřila podporu. Detaily spolupráce by měli oznámit v úterý. Pavlův tým se také setkal s týmem Pavla Fischera, se kterým chtějí koordinovat další kroky v kampani.

Celou částku už poslali sponzoři a příznivci Pavlovi do pondělního dopoledne. Asi patnáct tisíc korun ale přibylo i na transparentním účtu Babiše. Jeho kampaň ale platí hnutí ANO, a i proto dary vracejí . Na účtech se s platbami objevují vzkazy kritiků i příznivců.

„Budu lidem říkat pravdu, aby se v tom dokázali zorientovat a nenechali se strašit,“ říká generál ve výslužbě Petr Pavel. „Budu mluvit o tom, proč by mě měli lidi volit, protože si myslím, že jsem lepší kandidát,“ předjímá podobu své kampaně bývalý premiér Andrej Babiš. Na útraty za kampaň před druhým kolem voleb mají prezidentští kandidáti zákonem daný limit deset milionů korun.

Úprava billboardů s Babišem

Předvolební kampaň začal i Babiš natáčením videí pro sociální sítě. Neděli strávil jen s rodinou. Do centrály hnutí ANO přijel expremiér i se šéfkou své kampaně Tünde Barthou kolem půl dvanácté, společně s ní a se svým nejbližším týmem pak ladil harmonogram a program na následující dny.

„Určitě chci oslovit i další strany, které nejsou ve sněmovně, a určitě bych chtěl oslovit i lidi, kteří chodili na Václavák, protože potřebují mít taky nějakou naději,“ zmínil.

Podrobnější plán i strategii kampaně nakonec ladil tým celé odpoledne. Chce chodit mezi lidi, chystá se do Benešova, Prahy nebo Liberce. V úterý zavítá na Pražský hrad na výstavu korunovačních klenotů.



S týmem se také dohodl na úpravě billboardů. Jejich znění na Twitteru kritizovala například ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Já samozřejmě na tom bilboardu mluvím o panu Pavlovi a možná místo voják tam mělo být generál, takže to jsem i kolegům řekl, že to není dobře,“ uvedl Babiš.