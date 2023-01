Názory na vládu, pravomoci či přijetí eura. Čím se Pavel a Babiš odlišují a v čem se shodují?

Vztah k Fialově vládě

Postoj k české vládě odlišuje oba kandidáty dlouhodobě. Zatímco Pavel několikrát zopakoval, že volil koalici SPOLU a k Fialovu kabinetu je většinou poměrně vstřícný, Babiš vládu jakožto opoziční lídr kritizuje prakticky denně. Zároveň ale Pavel často zdůrazňuje, že není i navzdory podpoře od většiny koaličních stran vládním kandidátem a že pokud se mu na politice Fialova kabinetu něco nelíbí, tak to kritizuje. To předvedl i v sobotu odpoledne, kdy už bylo jasné, že postoupí do druhého kola.

Pavel: „Je tady celá řada lidí, kteří jsou znepokojeni, případně i zklamáni výkony současné vlády. A možná i na tyto lidi se budu chtít zaměřit, abych jim dal jasně najevo, že cesta z jejich frustrace nevede přikloněním k Andreji Babišovi, ale k tomu, že budeme tyto problémy konstruktivně řešit s vládou.“

Babiš: „Můj cíl je vyhrát prezidentské volby, protože si myslím, že na Hradě by neměl být provládní kandidát. Lidé si musí rozhodnout, jestli má být na Hradě někdo, kdo půjde na ruku vládě.“

Aktivita ve sněmovně

Už v úterý budou poslanci podruhé v tomto volebním období hlasovat o nedůvěře vládě Petra Fialy (ODS). Schůzi svolalo hnutí ANO, jehož šéfem je právě Babiš. Ten ale zároveň tvrdí, že se jakožto řadový poslanec hlasování o nedůvěře nezúčastní.

Babiš: „Myslím, že jako prezidentský kandidát jsem se teď skutečně odpoutal od stínové vlády. To převzala paní Schillerová a já nevidím důvod, proč bych tam měl být.“

Pavel: „Můžeme se podívat, jak (Babiš, pozn. red.) docházel do sněmovny, jak čas, který měl trávit u zákonů důležitých pro tuto zemi a pro její občany, trávil volební kampaní. A stejně tak i hlasování o důvěře vlády zapadá do volební kampaně Andreje Babiše.“