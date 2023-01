ANALÝZA: Vysoká účast u voleb se týká celé země. V Praze a okolí pomohla Pavlovi, v pohraničí Babišovi

Ještě výraznější to je v případě Prahy. K volbám přišlo téměř jednasedmdesát procent voličů, z nichž 51 procent hodilo svůj hlas konečnému vítězi prvního kola. V absolutních počtech to znamená, že z více než 900 tisíc pražských voličů přišlo k volbám téměř 643 tisíc. Petr Pavel tak získal přes 324 800 hlasů.

Také v roce 2018 patřily tyto okresy k těm, kde byla volební účast nejvyšší. Oproti letošnímu roku však byla o pět procentních bodů nižší. A byly to jediné dva okresy s více než sedmdesáti procenty voličů účastnících se voleb. Současně se jedná o okresy, které velmi pomáhají ve volebním úspěchu kandidátovi Petru Pavlovi. Při více než tříčtvrtinové volební účasti zde získal přibližně padesát procent hlasů.

V pohraničí hlasovalo víc voličů než před pěti lety

K nejvyšším nárůstům volební účasti docházelo v okresech Tachov, Chomutov, Teplice či Louny. Ve všech těchto případech je nárůst kolem devíti procentních bodů a ve všech zmíněných regionech vítězil Andrej Babiš. V okrese Louny získal přes 51 procent hlasů, v ostatních se blížil padesátiprocentní hranici zisku hlasů.

Z dat tedy celkem jednoznačně vyplývá, že se Babišovi podařilo aktivizovat voliče, aby přišli k volbám a podpořili jeho prezidentskou kandidaturu.

Deseti okresy, v nichž získal nejvyšší zisky hlasů, jsou Karviná, Bruntál, Most, Louny, Teplice, Chomutov, Tachov, Děčín, Sokolov a Znojmo. Osm z deseti těchto okresů patří do první desítky případů s nejvyšším nárůstem volební účasti oproti volbám v roce 2018. Volební účast se výrazně zvyšovala i ve zbývajících dvou okresech, a to v Karviné a Znojmě.

Možnosti mobilizace

Andrej Babiš také úspěšně oslovuje voliče v okresech, kde byl úspěšný před pěti lety Miloš Zeman. Rozdíl mezi Zemanovými a Babišovými zisky ve zmíněných deseti okresech činí v průměru jeden procentní bod. Jedná se tedy o velmi vyrovnané výsledky, přičemž v případě Andreje Babiše při vyšší volební účasti.

Otázkou zůstává, zda je možné volební účast ještě navyšovat v druhém kole volby. Podíváme-li se na nárůst volební účasti mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby v roce 2018, zvyšovala se nejvíce právě v okresech Bruntál, Karviná, Jeseník, Prachatice či Tachov. Opět se jedná o okresy, v nichž velmi úspěšně oslovoval voliče Andrej Babiš. A jsou to také okresy, kterým dominoval před pěti lety Miloš Zeman.

Případný úspěch letošního kandidáta Andreje Babiše tak závisí i na tom, zda se mu podaří volební účast svých podporovatelů ještě navyšovat, nebo zda s letošní vysokou účastí dosahuje na maxima voličů, které je možné v těchto okresech oslovit.