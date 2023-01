Chci, abychom byli pohromadě i navzdory rozdílům, řekl Fiala k slavnostní večeři českých premiérů

Česká republika vznikla 1. ledna 1993 po rozdělení společného státu Čechů a Slováků. Rozdělení bylo podle Fialy nevyhnutelné. „Situace spěla k tomu, že dva národy půjdou každý svou cestou. To, co se podařilo, na co bychom měli být hrdí a co bychom si měli uvědomit, že není samozřejmost, je, že to rozdělení bylo pokojné, mírové, bez hořkosti. A nakonec že vedlo k tomu, že vztahy mezi oběma našimi zeměmi a společnostmi jsou mimořádné,“ řekl Fiala.