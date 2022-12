Pivoňka zůstane velvyslancem v Rusku, prozradil Lipavský. Jeho zástupcem bude Čistecký

„Velvyslanec Pivoňka není odvoláván, zůstává velvyslancem a v roli jeho zástupce bude působit pan Čistecký,“ prohlásil Lipavský. O tom, že by měl Pivoňka v Rusku skončit, napsal na konci listopadu server Seznam Zprávy.

Server uvedl, že kabinet řeší to, jak nově nastavit vztahy s Ruskem. Pokud by Česko v době války na Ukrajině vyslalo do Moskvy nového plnohodnotného velvyslance, muselo by Rusko požádat o souhlas a velvyslanec by zároveň musel pověřovací listiny slavnostně předat prezidentu Vladimiru Putinovi. Server sdělil, že je možné, že by současný generální konzul ČR v Istanbulu Čistecký v Moskvě výhledově působil jako chargé d'affaires.

„Opravdu teďka do Moskvy nového velvyslance neposíláme, takže neřešíme otázku, komu by případně předával pověřovací listiny,“ řekl ministr. Česko podle něj zatím nedošlo do momentu, kdy by chtělo formálně v Rusku odvolat velvyslance a mít tam pouze chargé d'affaires. „Ale ta situace se neustále vyvíjí,“ uvedl. Dodal, že je pro Česko zatím výhodné diplomatické zastoupení v Moskvě mít.

Pivoňka je velvyslancem v Rusku od roku 2018, předtím čtyři roky stejný post zastával v Ázerbájdžánu. V letech 2006 až 2011 působil jako zástupce velvyslance v Kyjevě, zhruba rok také jako chargé d'affaires.

Čistecký pracuje na ministerstvu zahraničí od konce roku 1994. Byl mimo jiné ředitelem odboru států střední Evropy či tajemníkem pro analytickou činnost v kabinetu ministra zahraničí v letech 2014 až 2018. Dříve působil jako zástupce velvyslance ve Vídni, generálním konzulem v Istanbulu je od roku 2019.