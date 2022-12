Lídři EU jednají v Bruselu o energetické krizi a podpoře Ukrajiny

„Snažíme se doladit některé věci, které jsou ještě otevřené. V průběhu pozdního večera i rána jsem vedl, a stále vedu, jednání, abychom dovedli do konce otázku balíčku, který se týká i pomoci Ukrajině. A hlavně v dalších hodinách a dnech energetického balíčku, který by pomohl řešit ceny energií v České republice a v Evropě, a to nejen krátkodobě ale i dlouhodobě,“ uvedl Fiala.

„Nebudu tajit, že jednání jednoduchá nejsou, ale uděláme vše pro to, abychom je dovedli do úspěšného konce,“ dodal.

Diplomaté čekají nejdelší diskuze právě okolo tématu energetiky a souvisejících otázek. Omezení cen plynu je jedním z posledních témat, u nějž by Česko chtělo za svého předsednictví přivést evropské země k dohodě. Někteří představitelé unijních zemí chtějí o této sporné věci, v níž by mohla přinést průlom ministerská schůzka příští pondělí, hovořit i ve čtvrtek.

Roli Česka ve vyjednávání o maximálních cenách plynu při příchodu na summit ocenil Michel. „Opravdu chci pochválit české předsednictví, protože zejména v posledních dnech sehrálo velmi důležitou roli, aby podniklo kroky správným směrem. Chápu, že stále existují některé prvky, které je třeba vyjasnit, a které musíme rozhodnout, ale jsem optimista,“ prohlásil.