Definovat nadstandardy ve zdravotnictví by bylo složité, shodli se exministři. Opozice i odbory diskusi o příplatcích odmítají

Za problematické by považoval, že by se za úplatu mohla předběhnout pomyslná „fronta“ na plánovanou operaci. „Představa, že uděláme frontu a někdo si zaplatí za to, že frontu předběhne, není adekvátní. Dovedu si představit, že pokud by to lékař dělal ve volném čase, zase by byly námitky proti tomu, že bude unaven a nebude se věnovat pacientům, které by měl léčit normálně,“ shrnul.

Obdobně smýšlí i Leoš Heger, který má mezi exministry zdravotnictví tu unikátní zkušenost, že se nadstandardy pokusil zavést, ale nakonec je zrušil Ústavní soud. I vzhledem k tomu, jak před devíti lety v Brně pochodil, je nyní i on značně zdrženlivý k tomu, jak by se měly nadstandardy definovat. Souhlasí s tím, že by bylo možné připojistit se kvůli doplatkům na léky. V ostatních oblastech ale považuje za základní předpoklad pro zásadní reformu zdravotnictví to, že v něm bude dost peněz.

Připomněl, jak v 90. letech prohlašoval Miroslav Macek (ODS), že když dostane dvě miliardy, obratem udělá zdravotnickou reformu. „Na tom něco je. Dnes by to bylo daleko víc než dvě miliardy, ale kdyby zdravotnictví najednou dostalo přemíru peněz při zdravé prosperitě země (…), bylo chvíli přefinancováno, mohlo by se začít s experimenty, jako je připojištění,“ míní Heger.

Poukázal, že Česko dává do zdravotnictví asi 7,5 procenta hrubého domácího produktu. „Běžně mají bohatší evropské státy okolo deseti, jedenácti i více procent HDP. A HDP mají ještě větší. Tam je větší prostor dělat medicínu luxusněji než u nás. Výsledek je, že se velmi těžce hledají příklady, kde by bylo možno si připlatit, aby to bylo pro systém efektivní,“ dodal.