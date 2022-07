Snížení plateb za pojištěnce neomezí péči, slíbil Výborný. Podle Havlíčka by ale mohlo položit pojišťovny

„Nápor na zdravotní péči je enormní. Brát to z rezerv, které se zmenšují (…), je obrovský hazard. Tři zdravotní pojišťovny upozorňují, že to nemusí přežít,“ řekl.

Havlíček stejně jako další opoziční politici naopak hovoří o nečekaném zařazení sporného bodu, jeho avizování předchozí večer na grémiu mu nestačí. Samotný vládní návrh na snížení plateb za státní pojištěnce Havlíček ostře kritizuje. Zmínil se o možném ohrožení zdravotní péče a riziku, že to některé menší zdravotní pojišťovny nepřežijí.

Páteční jednání Poslanecké sněmovny skončilo velmi brzy. Poté, co prošly závěrečným čtením změny pravidel pro řidiče kamionů, požádaly opoziční strany o přestávky na jednání svých klubů. Tím zabránily projednání novely o platbách za státní pojištěnce – a zároveň tím páteční jednání fakticky skončilo.

To sice Havlíček připustil, varoval však, že výsledkem letošního snížení plateb bude, že i s automatickou valorizací budou nižší i v následujících letech a na úroveň, kterou původně schválila předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) pro letošní rok, se vrátí až v roce 2024.

„Každý rok jsme řešili, jaká bude výše odvodů za státní pojištěnce. Myslím, že to je obrovská přidaná hodnota,“ podotkl Výborný s tím, že s automatickými valorizacemi plateb souhlasila ve sněmovních výborech i opozice.

Podle Výborného ale ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) projednal změny s představiteli všech pojišťoven. Že by byla dostupnost či kvalita péče ohrožena, odmítl. „Mohu garantovat, že zdravotní péče zůstane v rozsahu, kvalitě i dostupnosti,“ ujistil. Podotkl však, že za zásadní část návrhu považuje nikoli letošní snížení plateb, respektive jejich návrat na loňskou úroveň, nýbrž zavedení jejich automatické valorizace.

Vláda se i snížením plateb za státní pojištěnce snaží omezit výdaje státu, zároveň ale čelí energetické krizi a musí jinde naopak dát ze státního rozpočtu více. Za svůj hlavní trumf považuje úsporný tarif, který by měl pomoci domácnostem se s drahou elektřinou a také plynem vyrovnat.

„Nejsem schopen v této chvíli říct parametry. (… ) Je otázka, k jakým sektorům se budeme uchylovat, v jaké výši, jestli to bude jednorázová záležitost, nebo třeba na rok,“ prohlásil Výborný.

Vláda navíc nyní uvažuje o možné sektorové dani. Poslanec Výborný a dříve i premiér Petr Fiala (ODS) naznačili, že by mohla cílit na energetické firmy, které podle koaličních politiků na krizi vydělávají. Podrobnosti ale stále nechtějí říct.

Havlíček však dal najevo, že ani v tomto případě nenajde vláda u opozice podporu. „Jsem přesvědčen, že je to cesta do pekel. A překvapuje mě, že pravicová vláda se to chystá udělat,“ řekl. Obává se, že zdaněné firmy zvýší ceny, zároveň začnou vyvádět zdroje z Česka a přestanou investovat.

Domnívá se, že by stát získal více peněz, kdyby dál fungovala elektronická evidence tržeb. Za vhodné řešení by Havlíček považoval také zvýšení příjmů rozpočtu prostřednictvím dividendy ČEZu. „Máme zdroje. Máme zdroje v ČEZu, který bude mít extrémně vysoký zisk, bude minimálně dvojnásobný až trojnásobný než v roce minulém,“ poukázal. Podle Výborného ale s těmito penězi vláda již kalkuluje a chce je použít ke zmíněnému úspornému tarifu.