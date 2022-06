Vláda chystá úsporný energetický tarif. S drahou energií ale nepomůže třeba lidem v panelácích

Takzvaný úsporný tarif na energie by měl přinést návrh zákona, který ministerstvo průmyslu a obchodu vložilo do připomínkového řízení. Přesnou podobu úsporného tarifu zákon neupravuje, bude stanovena nařízením vlády.

Automatický odečet

Podle návrhu domácnosti o příspěvek nebudou muset žádat, bude automaticky odečtený od poplatků nebo záloh na faktuře. Pokud domácnost využívá více zdrojů, například elektřinu na svícení a plyn na vytápění, získá příspěvek dvakrát. „Domácnost dostane fixní příspěvek na konkrétní tarif, a to, kolik jí ten tarif ze spotřeby pomůže, bude regulovat spotřebou,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (nestr. za STAN).

Energie bude stát dotovat prostřednictvím Operátora trhu s elektřinou (OTE). Příspěvek se podle návrhu nevztahuje na rekreační objekty, na tarify k dobíjení elektromobilů či na firmy. Na energetický úsporný tarif nedosáhnou ani domácnosti, které jsou závislé na teplárnách.

Opozice: Pomoc je nedostatečná

Takové nastavení tarifu kritizuje opozice. „Opět debakl, není to padesát miliard, jak sliboval pan ministr Gazdík, ale bude to méně než polovina. Nebude vůbec pro firmy, a co je nejhorší, nebude vůbec pro obyvatele, kteří bydlí v panelácích a jsou vázáni na teplárny,“ říká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.