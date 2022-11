Válek by souhlasil s očkováním v lékárnách. Podle Kubka je však problémem nezájem lidí o vakcínu

Kubek řekl, že největším problémem je to, že lidé v Česku o očkování proti covidu-19 nebo chřipce nemají zájem. Lékárny podle něj navíc ani nejsou zařízené na to, aby mohly vakcínu podat. „Je to nějaký medicínský zákrok. Dostali bychom se do situace, kdy lékař po šesti letech vysoké školy nemůže očkovat a bude očkovat lékárník, který si na to udělá nějaký rychlokurz,“ upozornil.

„Tím, že se covid stává – a promiňte, že to tak zjednoduším – takovou spíše standardní infekční chorobou, lidé si zvykli na to, že už tady není velké procento komplikovaných stavů, tak ta vůle se chránit klesá. Je to přirozená reakce lidí, když se něčeho přestanou bát,“ přidal svůj pohled v diskusi ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek.

To, že by se očkovalo i v lékárnách, by podle Kabátka mohlo přinést vyšší proočkovanost. „Logicky, když vytvořím více kanálů, tak se mi zvýší počet lidí, kteří tu službu čerpají. To je pohled mě jako šéfa pojišťovny, nikoliv jako odborníka na infektologii,“ dodal ředitel VZP.

Má vládní kampaň pozitivní dopad?

Milan Kubek v OVM kritizoval, že Česku chybí silná kampaň na podporu vakcinace. S tím ale ministr Válek nesouhlasí. „Kampaň je odborníky velmi dobře hodnocená. Měla svůj dopad, a to velmi pozitivní. Od začátku kampaně se nám podařilo naočkovat posilující dávkou téměř čtyři sta tisíc spoluobčanů. Ten zájem samozřejmě kolísá, ale pořád jsme kolem deseti tisíc (očkovaných) v pracovních dnech,“ uvedl ministr.

S mírou proočkovanosti ale Válek spokojen není. „Občanům se může zdát, že covid už není problém. Covid ale je problém, bezesporu je problém chřipka, víme, co dělala na opačné polokouli. K nám se vlna chřipky dostane. Ve druhé polovině listopadu nebo začátkem prosince můžeme očekávat nárůst čísel. Chřipka a covid pravděpodobně půjdou ruku v ruce,“ upozornil.