Reportéři ČT: Ruský organizovaný zločin pere v Česku špinavé peníze. Firma vytvořila dojem, že pomáhá dětem z Ukrajiny

Poté, co se mladá Ruska stala majitelkou, začaly přes účty firmy chodit stamiliony korun odeslaných ze zahraničí. Firma nikoho nezaměstnávala, přesto jí mezi srpnem 2019 a březnem 2020, tedy během pouhých osmi měsíců, proteklo přes účty vedené u České spořitelny bezmála tři čtvrtě miliardy korun.

Původní majitelé přepsali tehdy nefunkční firmu na šestadvacetiletou Rusku Annu Litvinovou. Ta do té doby nepodnikala v žádné jiné české firmě a do Česka přijela jen na turistické vízum. Trvalé bydliště má nahlášeno v jihoruském městě Kropotkin.

V březnu 2020 se policie pustila do vyšetřování, zda společnost nepere špinavé peníze ruských zločinců. Na účtech firmy zůstávalo v eurech a dolarech v přepočtu sto milionů korun. Policisté peníze zajistili. „Vzniklo podezření na praní špinavých peněz, a proto jsme se tímto konkrétním případem začali zabývat,“ sdělil mluvčí Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy Jan Rybanský.

Tak tomu bylo také u milionových transakcí na účtech Stelly Z. Mezi jejími obchodními partnery byly mnohdy firmy ovládané právě ruskými občany. „Cílem těch lidí je samozřejmě formou transferů finančních prostředků ze zemí bývalého Sovětského svazu do zemí západní Evropy vzbudit zdání, že se jedná o prostředky legálního původu,“ prozradil ředitel Finančního analytického úřadu Jiří Hylmar.

„Můžeme si to představit jako takový průtokový účet, na kterém třeba rok nebo dva, není žádná částka. Najednou se tam objeví částka v řádu několika milionů nebo desítek milionů korun, nebo třeba v jiné měně. A vzápětí, třeba v řádu hodin nebo dnů, ta částka mizí na jiný účet, obvykle do zahraničí,“ vysvětlit mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Dodal, že v mnoha případech se jedná o společnosti nebo entity s ruským pozadí či spojené s ruským režimem.

Úkol ve firmě Stella Z dostal Jakub Kratochvíl jediný – pochybných sto milionů korun ruských majitelů vyvést na účet překvapivého příjemce – nadace na pomoc Ukrajincům s názvem Help Ukraine.

Poté, co byl případ odložen, zajištěné peníze byly opět pro společnost Stella Z uvolněny. Ruští majitelé firmy se tak opět dostali ke sto milionům uložených v bance. V tu chvíli zangažovali čtyřiadvacetiletého Jakuba Kratochvíla z Hořovic bez podnikatelské historie, z něhož letos v červnu udělali jednatele.

„Dneska hovoří americká FBI o tom, že Rusto je stát organizovaného zločinu, který má k dispozici stát. Tedy, že je je to organizovaný zločin, který vlastní státní aparát. Je naprosto jasné, že se žádné pomoci v tomto nemůžete dočkat, protože ty 'siloviky' - ruské bezpečnostní složky - jsou přímo účastny v procesu praní špinavých peněz a v organizovaném zločinu,“ objasnila Alvarová.

„Dokážete si asi představit, jak složité je získat z Ruska – konkrétně když řeknu – informaci o tom, že tam došlo ke spáchání trestného činu,“ okomentoval Hylmar. „Z našich zkušeností není Rusko partnerem, který by se aktivně chtěl podílet na odhalování těchto případů praní špinavých peněz,“ dodal.

Během vyšetřování kriminalisté zjistili celou řadu pochybností. Přesto letos v dubnu policie vyšetřování odložila, aniž by kohokoliv obvinila. Nepodařilo se jí totiž zjistit, z jakého konkrétního zločinu peníze na účtech firmy Stella Z pocházely.

Do povědomí veřejnosti se nadace dostala letos na jaře. V pražské čtvrti Roztyly vzniklo komunitní centrum pro ukrajinské děti, které s matkami uprchly před ruskou agresí. Vybudovala ho soukromá společnost Passerinvest za přispění radnice Prahy 11, která do projektu přizvala právě tuto nadaci.

Slavnostního otevření se v dubnu zúčastnil i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i chargé d'affaires ukrajinské ambasády Vitalij Usatyj. Nikdo z nich netušil, že nadace už připravuje dohodu s firmou, jejíž ruské peníze předtím zajistila policie. „My jsme s nimi nespolupracovali a nemáme s nimi podepsanou žádnou oficiální smlouvu,“ uvedl Usatyj.

Nadace na pomoc Ukrajincům obdržela od firmy Stella Z sto milionů

Předsedou správní rady nadace Help Ukraine je Vladimír Gergel. V dubnu provázel komunitním centrem ministra vnitra a ukrajinského diplomata, aby už o několik týdnů později diskrétně uzavřel smlouvu s pochybnou ruskou firmou Stella Z. Z té vyplývá, že nadace měla od podezřelé firmy obdržet sto milionů korun, které podle policie mohou pocházet ze zločinu. Že by ruští majitelé firmy s Annou Litvinovou měli na srdci blaho ukrajinských dětí, se jako věrohodné nezdá.

„Je vidět, že jsme se ocitli někde v pozorování průběhu praní špinavých peněz. (…) Paralelně to může splnit více cílů najednou. Může to být operace, která je zároveň praním špinavých peněz, zároveň vojenskou subverzí, zároveň propagandistickou akcí – to znamená dehonestovat pomoc Ukrajině jako takovou,“ myslí si Alvarová.

„S největší pravděpodobností se bude jednat o nějaký, z mého pohledu vysoce sofistikovaný, způsob, jak ty peníze vyprat. A přes bohulibě deklarovaný účel, ty peníze prostě přetáhnout někam jinam, pravděpodobně na nějaký zahraniční účet,“ říká politický geograf z Univerzity Karlovy Michael Romancov.

Pochybností okolo Vladimira Gergela i jeho nadace je více. Sám Gergel podnikal v šesti firmách, v některých z nich s ruskými společníky. Polovina firem skončila v likvidaci. V současnosti je Gergel zapsán v jediné firmě s názvem World Contract, která obchoduje převážně s víny. Kvůli potížím s daněmi však finanční správa firmu zařadila do registru nespolehlivých plátců.