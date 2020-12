Česko slouží zahraničním skupinám k praní špinavých peněz. Využívají nemovitosti

Jedním z příkladů, kdy českou nemovitost ovládla firma sídlící v zahraničním daňovém ráji s anonymními vlastníky, je například lovecký zámeček Aberg na Doubské hoře u Karlových Varů. Hotel Aberg dříve sloužil také jako výletní restaurace, firma Mesionia holding, která objekt vlastní, vznikla na Kypru teprve před dvěma lety. Vyjádření lidí z objektu hotelu naznačují, že by vlastníkem mohl být Rus.

Není to jediný případ, kdy lukrativní nemovitosti v Česku v posledních letech přes anonymní firmy nakoupili podnikatelé pocházející z prostoru bývalého Sovětského svazu. Podle policie tak nelze vystopovat původ peněz. „Ta cesta může být okolo celého světa, ale podstatná část je samozřejmě z toho postsovětského prostoru,“ řekl ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.

Detektivové tvrdí, že některé skupiny využívají Česko k praní peněz díky stabilnímu ekonomickému systému. „Česká republika se v případě mezinárodního praní peněz stává buď transferovou zemí, anebo můžeme být dokonce cílovou zemí,“ uvedl Mazánek.

Zákony umožňují nákupy firmám z ciziny

Anonymní firmy využívají současnou legislativu. Ta umožňuje nakupovat v Evropské unii nemovitosti i na společnosti sídlící v cizině. „Některé ty prostředky i v prostředí takzvaného toxického kapitálu jsou tady investovány a jsou investovány například do některých nemovitostí,“ popsal Mazánek.

Dříve museli cizinci kupovat nemovitosti jen přes firmy, které si založili v Česku. „Byly tu nákupy lázeňských hotelů za poněkud vyšponované, přehnané ceny, to bylo to uložení peněz,“ podotkl realitní agent Jiří Brož.

Česká televize odhalila, že někteří cizinci z bývalých zemí Sovětského svazu v minulosti využívali k legalizaci peněz třeba nemovitosti v pohraničí. „Tam si penzion koupíte a pak dáte do pronájmu nevěstinci, oni vždycky perfektně platí a dobře platí a vás nezajímá, co tam je. Vy to dáte do pronájmu a žádné problémy s tím nočním klubem nemáte,“ popisoval před lety jeden investiční poradce.

Majitele v posledních letech změnily například i domy v horní části Sadové ulice. Teď je ovládají firmy z Britských Panenských ostrovů a z Kypru.