Nejsme zdrojem problémů, nelegální migraci musí řešit EU společně, shodl se Lipavský se slovenským protějškem

Jedním z témat schůzky byly kontroly na hranicích mezi zeměmi, které od čtvrtka zavedla česká strana kvůli zvýšené migraci hlavně syrských občanů. „Jako ministři zahraničí se na to snažíme dívat pozitivně a hledat cestu řešení otázky migrace,“ uvedl Lipavský. „Lidé sem přicházejí z jihu Evropy, musíme to řešit jak z hlediska bezpečnosti, tak na celoevropské úrovni,“ dodal.

„Ani Češi, ani Slováci nejsou zdrojem problémů. Zdrojem problémů je nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici,“ zdůraznil Káčer. Problém je podle něj nutno řešit zejména ve spolupráci se státy, které jsou cílovou destinací migrantů, a také se zeměmi, které jsou na vnější hranici Schengenského prostoru. Mezi možná opatření zařadil sjednocení vízové povinnosti sousedních států či zlepšení efektivity unijní agentury Frontex.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) minulý týden uvedl, že svůj slovenský protějšek opakovaně žádal, aby slovenská strana plnila to, co vyplývá z mezinárodních smluv, tedy readmisní dohodu s ČR. To znamená, že v případě, že je zjištěno, že daná osoba přichází ze Slovenska, aby se tam následně vracela. Podle Rakušana se nedosáhlo v tomto směru úspěchů.