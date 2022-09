Ustavme mezinárodní tribunál pro válečné zločiny na Ukrajině, uvedl Lipavský v Radě bezpečnosti OSN

Děkuji, paní předsedající,

pane generální tajemníku, Excelence,

dovolte mi poděkovat francouzskému předsednictví za příležitost zúčastnit se tohoto důležitého jednání.

Česká republika nyní zastává rotující funkci předsednické země Rady Evropské unie. Evropská unie je klíčovým propagátorem zásad a hodnot Charty Spojených národů.

Česká republika v přepočtu na počet obyvatel přijala nejvíce ukrajinských uprchlíků - přes 400 tisíc v desetimilionové zemi.

Ruská nelegální, nevyprovokovaná koloniální válka proti Ukrajině vzedmula ohromnou vlnu těch nejzranitelnějších lidí a poslala ji za hranice.

Ruská agrese je nejspíše tou nejnebezpečnější hrozbou pro světový mír za poslední desetiletí. Dnes se týká Ukrajiny, zítra se může týkat jiné země.

V srpnu 1968 to bylo Československo, do kterého vtrhly Moskvou vedené jednotky. Potlačení takzvaného Pražského jara, násilné vměšování se do mírumilovného života jiné země, udělalo z mé země okupovanou kolonii.

Dozvídáme se o narychlo organizovaných falešných referendech v částech Ukrajiny. Rusko mezinárodní společenství nemůže oklamat a znovu uzmout území jiného státu. Ruská agresivní koloniální politika a imperiální touhy musejí být odmítnuty jednou provždy.

Ukrajina toto zotročení odmítla a statečně bojuje za multilaterální svět, kde pravidla ochraňují mír.

Jsme zhrozeni krutostmi, jichž se ruské jednotky dopustily v Mariupolu, Buči, Irpini, Izjumu a na dalších místech. Nesmírně nás znepokojují také zprávy o takzvaných „filtračních táborech“, které Rusko provozuje na Ukrajině.

Stovky tisíc ukrajinských civilistů byly odvezeny do Ruska, včetně dětí. Existují svědectví o sexuálním zneužívání a zneužívání na základě pohlaví používaných jako válečné nástroje.

Vše musí být vyšetřeno a strůjci musejí být potrestáni. Oceňujeme krok generálního tajemníka vyslat vyšetřovací misi OSN pro události v Olenivce.

Více než 40 států včetně Česka o situaci na Ukrajině zpravilo Mezinárodní trestní soud (ICC), který začal už v březnu dění na Ukrajině vyšetřovat.

Naše podpora ICC je silná, zahrnuje kroky jako vyslání státního zástupce a dobrovolné příspěvky.

Žádáme zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu, který vyšetří zločiny agrese spáchané Ruskem.

České orgány činné v trestním řízení zahájily vyšetřování některých zločinů na základě principu univerzální jurisdikce.

Odpovědností členů Rady bezpečnosti je mír ve světě a úcta k mezinárodnímu právu. To od vás očekáváme, když vás volíme.

Prosím, jednejte!

Potřebujeme mír na Ukrajině. Potřebujeme znovu nastolit respekt k Chartě Spojených národů a k mezinárodnímu právu. Musíme zajistit spravedlnost obětem a učinit přítrž beztrestnosti pachatelů.

Děkuji vám.