Slovensko respektuje české hraniční kontroly, chce o nich ale jednat na úrovni EU

Policejní prezident: Nelegální migranti jsou většinou ze Sýrie

„Od června registrujeme abnormální nárůst nelegální migrace – prosím nesměšovat s uprchlickou krizí z Ukrajiny, v rámci níž sem přicházejí uprchlíci na základě legálního právního rámce,“ vysvětil v rozhovoru pro ČT24 policejní prezident Martin Vondrášek.

„Naprostá většina migrantů přichází z Turecka, jsou to z 93 procent občané Sýrie, kteří v Turecku pobývají týdny, měsíce i roky s dočasnou ochranou a je mnoho faktorů, proč opouštějí Turecko směrem na západ Evropy,“ pokračuje Vondrášek.

„Musejí překonat první vnější hranici do Řecka, pak jdou buď přes Albánii, nebo Severní Makedonii do Srbska, většina z nich nelegálně překonává další vnější hranici do Maďarska a z Maďarska pokračují buď do Rakouska a na západ Evropy, nebo přes Slovensko a Českou republiku do Německa,“ popsal policejní prezident.