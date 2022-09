Zastropování mohlo přijít dřív, připustila Seitlová. Podle Švejnara bylo nutné vše řádně připravit

Senát v úterý schválil novelu, podle níž vláda bude moci svým nařízením stanovit maximální ceny elektřiny a plynu.

„Všichni senátoři podpořili návrh novely energetického zákona. Ty připomínky, které tam byly, se týkaly spíše toho, jak dál kabinet bude pokračovat. To znamená, že vláda teprve teď na základě tohoto zmocnění může vydat nařízení, kterými nastaví zastropování cen, a ta další opatření, která jí zákon stanovuje a dává jí tuto kompetenci,“ uvedla Seitlová.

Místopředsedkyně Senátu chápe názory, že opatření vlády přišla pozdě. „Pojďme si ale říct, jak to probíhalo. Víme, že se ceny energií zvyšovaly a že vláda přijala řadu opatření, kterými chtěla pomoci. Nemyslím si, že to přišlo příliš pozdě, ale myslím si, že to mohlo přijít možná trochu dřív,“ uvedla.

Předseda výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI Jan Švejnar si také myslí, že zastropování mohlo přijít dřív. Souhlasí ale se Seitlovou, že jde o velmi komplikovanou věc. „Byla tam příprava, která byla potřebná. Ale samozřejmě, když vidíme průzkumy veřejného mínění, tak lidé chtěli a očekávali něco mnohem dříve, to je pravda,“ uvedl.

„Podstatou všech opatření musí být zastropování cen energií – zemního plynu i elektrické energie. To je záležitost, o které jsme jako hejtmani mluvili už v průběhu prázdnin. Tehdy to úplně nevypadalo, že vláda je akceschopná. Asociace krajů přišla s vlastním návrhem. To, co nakonec bylo přijato, z velké části vychází z návrhů Asociace krajů,“ komentoval Netolický.

Pardubický hejtman ale upozornil, že kraje tady nejsou od toho, aby řešily energetickou politiku České republiky, okamžitě měla podle něj jednat právě vláda, zejména ministerstvo průmyslu a obchodu. „To, že se (zastropování) mohlo konat dříve, je pravdou,“ prohlásil.

Jak jsou na tom kraje?

Na otázku, zda jsou kraje nyní klidnější, Netolický odpověděl, že v tuto chvíli se „zatím nic nestalo“. „Teď se řeší legislativní proces, tedy rámec těch daných opatření, ale pokud jde o konkrétní postup, tak musíme počkat až na to, jak bude fungovat státní obchodník, respektive agentura. My jako veřejný sektor budeme pravděpodobně na státního obchodníka vyčkávat, protože v současné době se trh stále chová anomálně,“ uvedl a připomněl, že kraj stále nemá nakoupeny energie.

Netolický také věří, že dojde k úpravě i na úrovni Evropské unie. „Evropská komise se už zmínila o její představě zastropování a povšimněme si, že český případ je výrazně výš než názor Evropské komise, která zastupuje i výrazně bohatší státy, takže podle mě je to ještě na zvážení,“ upozornil.