Zastropování cen energií se bude týkat i plynových tepláren, ostatní jsou v nejistotě

Ceny rostou a zřejmě i teplo pro žlutické domácnosti zdraží. Na třicet tisíc bytů vytápí i karlovarská teplárna, která teplo nakupuje a rozvádí dál. Domácnosti za něj průměrně zaplatí dvacet tisíc ročně. Příští rok by to ale mohlo být výrazně víc.

Například ve Žluticích na Karlovarsku ohřívá vodu nejen v radiátorech místní teplárna. Spalují tam dřevní štěpku, a díky tomu teplo prodávají za necelých sedm stovek za gigajoule. „Subjekty, co topí plynem – Cheb a podobně – se už dostávají na dva tisíce a jiné částky za GJ. To si myslím, že už je docela dost. Spousta lidí, co byli majiteli plynových kotlů a podobně, a kdo má možnost, přechází k topení dřevem,“ konstatoval vedoucí technik Žlutické teplárenské Ivan Milnik.

Mimo jiné to bude záležet na tom, zda se jich bude týkat i nějaká státní podpora. Zatím teplárny, které využívají uhlí, biomasu nebo spalují jiná paliva, na zastropování cen nedosáhnou. V Česku je jich většina.

„Tam prostě platí jiné podmínky než u cen elektřiny a plynu a my otázku tepla a otázku podpory teplárenství v tuto chvíli dále řešíme,“ upřesnil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

„Mělo to být vyjasněno předtím, než to přijde do sněmovny, za to si ručí vláda,“ podotkl první místopředseda opozičního hnutí ANO a místopředseda dolní komory Karel Havlíček.

„Lidé chtějí vědět, jak na tom budou, jak budou platit za teplo, jak se bude situace vyvíjet,“ dodal šéf poslanců SPD Radim Fiala.

Zranitelný zákazník

V další energetické novele vláda připravuje definici zranitelného zákazníka. Má jít o lidi s velmi nízkými příjmy nebo zdravotním handicapem. Směřovat k nim může další podpora i zvláštní přístup při hrozícím odpojení od energií kvůli dluhům. „Aby distributor věděl, že toho zákazníka nemůže odpojit například bez předchozí konkrétní komunikace, kterou se zákazníkem povede nejen dodavatel, ale i my, prostřednictvím sociálních pracovníků,“ vysvětlil Jurečka.

Novela je teď v připomínkovém řízení. Kabinet by ji chtěl schvalovat zrychleně ještě během podzimu.