Energetická krize se řeší v Evropě i doma, výsledek se do návrhu rozpočtu dostane, ujistil Skopeček

Se stropem souhlasí i Brabec. Stěžoval si ale na to, jak bývalá opozice – dnes vládní koalice – kritizovala Babišovu vládu za vysoké schodky státního rozpočtu. „Nová vláda ve svém střednědobém výhledu naplánovala deficit do roku 2025 celkem 1 bilion a 200 miliard. Kde jsou teda ty konsolidace veřejných financí, kde jsou ty úspory? Já jsem žádné neviděl,“ upozornil.

Skopeček upozornil, že pomoc, i když jde o bezprecedentní situaci, musí mít nějaký strop. „Posunuli jsme se z dob, kdy jsme si nedovedli představit schodky v řádech desítek miliard korun. Nyní se bavíme o čísle v řádu stovek miliard korun,“ upozornil s tím, že toho se bude Česko zbavovat dlouho. „Já jsem určitě pro to, abychom pomáhali, pokud možno co nejvíc cíleně,“ dodal.

Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy je nyní nutné hledat rychlá řešení. Důležité podle něj také je zaměřit se na střednědobá a dlouhodobá opatření. „To je zjednodušení povolovacích procesů k urychlení instalace obnovitelných zdrojů, protože to je priorita a způsob, jak vyřešit závislost na energii z Ruska. Je to ten nejlepší způsob, když si energii vyrobíme sami,“ sdělil.

V posledních dnech reálně hrozí, že se Evropa ocitne kompletně bez plynu z Ruska. Ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek si myslí, že plyn bude velmi drahý. „Jestli dojde k nějakému omezování dodávek, to nevím. To nejkrizovější období čekám na začátku jara,“ uvedl.

Neexistuje jedno řešení, je jich třeba celá škála

Krátkodobé „omilostění uhlí“ si dokáže představit i Chalupa. „Je to cesta, jak z toho ven. Priorita je teď jasná – odstřihnout se od Putinova plynu. Ale dlouhodobým řešením jsou a budou obnovitelné zdroje. Ostatně kroky většiny států EU právě tímto směrem směřují,“ upozornil.

„Evropa se nechala vybláznit,“ reagoval Brabec. Zmínil Německo, které se rozhodlo zavřít jaderné elektrárny. „Stalo se to, co se stalo, a najednou celá Evropa je ‚nakoplá‘. Řekl jsem, že Green deal je mrtvý, ale myslel jsem to tak, že je mrtvý minimálně do roku 2030. Teď je absolutní prioritou energetická bezpečnost, to teď všichni vidí,“ řekl Brabec.

„Energetická krize nemá jedno magické řešení. Je třeba realizovat obrovský soubor opatření, a bohužel vláda z nich zatím udělala jen malou část,“ uzavřel Hájek.