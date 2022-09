V návrhu rozpočtu pro příští rok není napsán úsporný tarif, zjistila ČT. Doplníme ho, tvrdí vláda

„Nejsem si vědom, že by úsporný tarif nebyl narozpočtován. Za celkovou částkou 66 miliard, kterou jsme alokovali v minulých týdnech, si stojíme,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Na otázku, zda tedy návrh rozpočtu s těmito výdaji počítá, ministr odpověděl, že s tím počítá on sám.

Stanjura se k věci nevyjádřil. V samotném návrhu ale absenci důležité vládní priority přiznává. „Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2023 a střednědobý výhled na léta 2024 a 2025 bude upraven podle výsledků jednání vlády včetně doplnění priorit vlády,“ ujistil.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že kabinet úsporný tarif do rozpočtu dopíše. „Beru to tak, že klíčová jednání k rozpočtu nás čekají během příštích dvou týdnů na úrovni ministrů, na úrovni vlády,“ dodal.

Kritika opozice

Za to, že se v prvním návrhu rozpočtu na rok 2023 s úsporným tarifem nepočítá, vládu ostře kritizuje opozice. Ta tvrdí, že v případě doplnění úsporného tarifu do státního rozpočtu by vláda znovu hospodařila se schodkem vyšším než tři sta miliard korun.

„Deficit by nebyl 270 miliard, ale byl by o padesát miliard vyšší, to znamená nějakých 320 miliard. A byl by stejný jako schodek stáního rozpočtu v roce 2022. Kde je to šetření?“ ptal se šéf poslanců SPD a místopředseda hnutí Radim Fiala.