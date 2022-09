Vláda části veřejné správy od září schválila růst platových tarifů o deset procent

Dobšík řekl, že by bylo fér, kdyby už na začátku školního roku pedagogové i nepedagogové věděli, jaký vláda plánuje nárůst platů. „První signál by měl být v připravovaném rozpočtu na příští rok,“ poznamenal. „Rozložili jsme to do několika let, že je to 15 procent pro příští rok, deset pro rok 2024 a sedm pro rok 2025. Protože pokud by se to mělo dát jednorázově, že to by byly opravdu obrovské finance,“ dodal. Fiala podle něj toto rozložení růstu v čase neodmítl.

Nepedagogové si polepší

O kolik peněz se v příštím roce nakonec platy ve školství zvýší, se vyjasní až po dokončení debaty o státním rozpočtu na příští rok, reagoval na tiskové konferenci premiér Fiala.

Připomenul, že platy pedagogů se zvedly od letošního ledna. Platový základ neboli tarif jim stoupl o dvě procenta. Navýšení základu platu o deset procent, které ve středu schválila vláda, se týká také nepedagogických pracovníků ve školství. Premiér poukázal na to, že nepedagogové ve školách nedostali přidáno dvacet měsíců a jedná se o nízkopříjmové skupiny lidí. Podle něj byli podfinancovaní už za předchozí vlády.

Fiala také poukázal na to, že vláda nedávno přijala novelu o pedagogických pracovnících, která předpokládá garanci platů učitelů na 130 procentech průměrné mzdy. Závazný by nový systém mohl být při sestavování státního rozpočtu od ledna 2024. Ministerstvo školství dříve vypočetlo, že výdaje státního rozpočtu by se v důsledku úpravy musely v letech 2023 a 2024 zvýšit asi o 30,5 miliardy korun.

Příspěvek na mobilitu se zvýší

Vláda také ve středu schválila, že příspěvek na mobilitu pro handicapované by se mohl zvýšit o 350 korun. Například na zdvihací plošinu by stát nově mohl lidem s postižením přispět až půl milionu korun, tedy o sto tisíc korun víc než teď, informoval Jurečka. Změny mají platit od října.

Ministerstvo práce navrhuje, aby sněmovna předlohu schválila hned při prvním projednávání. „V novele je klíčová část, která se týká příspěvku na mobilitu. Je to asi 260 tisíc lidí, kterým se příspěvek zvedne z 550 na 900 korun,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí.

Novela je podle Jurečky součástí balíčku, který má zmírnit dopady zdražování na handicapované. Poprvé se o něm ministr zmínil koncem dubna. Mezi opatřeními má být vedle zvýšení podpor na mobilitu a plošiny také růst příspěvků na zaměstnávání lidí s postižením či příspěvků pro lidi s dietami. Příspěvky na zaměstnávání upraví pak vládní nařízení, příspěvky na dietu vyhláška.

Příspěvek na mobilitu se vyplácí od roku 2012. V prvních letech činil 400 korun, od ledna 2018 se zvedl na 550 korun. Úřady by lidem vyšší dávku, tedy 900 korun, poslaly poprvé v listopadu.

Podle Národní rady osob se zdravotním postižením je navrhované navýšení nedostatečné a neodpovídá realitě. Rada doporučovala zvednutí příspěvku na mobilitu na dva tisíce korun a na plošinu na 600 tisíc. Požadovala i příspěvky na energie pro lidi, kteří se neobejdou bez podpory dýchacích či jiných přístrojů.