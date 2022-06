Průměrná mzda v prvním čtvrtletí rostla o 7,2 procenta. Reálně ale klesla kvůli inflaci

Analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek tvrdí, že mzdová restrikce, jakkoliv lidsky nepříjemná a politicky obtížná, je nutnou podmínkou pro zkrocení inflace. S propady reálné mzdy počítá Sobíšek i v následujících čtvrtletích.

„Mzdy začnou reálně růst patrně od prvního kvartálu 2023, kdy se jejich nominální tempo zvýší v opožděné reakci na letošní inflační vlnu, navíc inflace klesne do meziročních jednociferných hodnot. Dorovnání kupní síly mezd do stavu před současnou inflační vlnou se ale asi protáhne až do roku 2024,“ dodal analytik.