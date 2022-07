Hrnčíř by s inflací bojoval i snížením DPH. Přijdeme o příjmy, oponuje Výborný

„Na podzim inflace překoná dvacet procent i vzhledem k nečinnosti vlády. Ta situaci neřeší, jen přihlíží, jak se státní rozpočet pakuje na DPH. Máme nejvyšší DPH na energie, na bydlení, na základní potraviny. To jsou všechno věci, které pokud by se snížily aspoň na úroveň okolních států, tak by inflace neměla takový průběh. Počítám, že na podzim a ke konci roku bude na úrovni až 23 procent,“ předpovídá Hrnčíř.

Výborný by byl s prohlášeními opatrný, protože podle něj není jasné, kde vrchol inflace bude. Připomněl, že podle predikce ČNB by měla její hladina spadnout příští rok na čtyři procenta. „Světlem na konci tunelu může být to, že ceny obilí poslední týden na světových trzích dramaticky klesají – v USA to bylo sedmatřicet procent, v Evropě dvacet pět. Myslím, že to je velmi důležité. Podobný je i vývoj cen ropy,“ zmínil Výborný. Připomněl, že současná situace úzce souvisí s dopady války na Ukrajině.

Posilování koruny funguje, míní Hrnčíř

Hrnčíř konstatoval, že razantní zvyšování úrokové sazby centrální banky proti inflaci příliš nezafungovalo, protože je z velké části dovezená. Učinné je podle něj posilování kurzu koruny, k němuž už ČNB přistoupila. „Ale sama to nemůže vybojovat – musí zasáhnout vláda a snažit se upravit ceny, abychom neměli nejvyšší DPH v Evropě. Naše domácnosti nemají tak velkou kupní sílu, abychom toto mohli dlouhodobě zvládnout,“ má jasno místopředseda rozpočtového výboru.

Výborný ovšem kontroval, že zastropování cen, jako k němu přistoupila například maďarská vláda, není správnou cestou. „Příklady z posledního týdne z Maďarska a Polska ukazují, že když tam zavedli regulaci, zastropovali ceny pohonných hmot, tak naprosto vyčerpali státní rozpočet, který to musel dotovat. A nemají prostředky na pomoc těm, kteří to skutečně potřebují, a maďarská vláda teď odstropovala ceny energií,“ vypočítal.

Dále řekl, že už ve čtvrtek sněmovna v rámci novely energetického zákona projedná základní mantinely úsporného energetického tarifu. „Šestašedesát miliard z tohoto balíčku půjde na pomoc jak domácnostem, tak firmám. Druhou věcí je odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Ve čtvrtek ráno to bude na jednání řešit i hospodářský výbor, jsou připraveny pozměňovací návrhy,“ avizoval Výborný.