Ceny potravin půjdou podle ministra Nekuly dolů. Náklady ale porostou, varuje poslanec ANO Tureček

„Není potřeba regulovat ceny. Pokud nám tady velice intenzivě padají ceny obilí, padá nám cena mléka, začíná klesat cena masa, tak se to promítne do cen koncových spotřebitelů, jenom tady budeme mít několikatýdenní zpoždění. To, co se odehrává na světových burzách, ať je to ve Spojených státech nebo v Evropě, tak dřív nebo později se projeví u nás a ucítí to i spotřebitel, takže není třeba uměle zasahovat do trhu,“ vysvětlil ministr.

Nekula připustil, že skokové zdražení potravin způsobila mimo jiné válka na Ukrajině, ale také uměle vyvolaná panika a strach, že bude nedostatek potravin. Podle něj je například obilí celosvětově dost. „Tím, že si v rámci EU zachováme volné hranice, budeme volně obchodovat, tak zajistíme to, že budeme mít dostatek potravin. EU je největším vývozcem potravin. Není důvod, abychom se strachovali,“ konstatoval Nekula.