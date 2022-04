Obchodníci a zemědělci se obviňují z přílišných marží na potravinách. Spolu si stěžují na drahé energie

„Obchodníci dávají množství zboží do slev, do akcí. Pak se snaží marži dohnat na výrobcích, kde si myslí, že je to možné. Jsou to vesměs výrobky s vysokou přidanou hodnotou,“ poznamenal Koberna.

Naopak prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza zapochyboval o původu čísel, o nichž hovořil Nekula. „Pan ministr vyřkl nějaké číslo. Nevíme, kde ho vzal, na základě čeho, doteď neměl odvahu se s námi potkat a říct, co přesně bude dělat. (…) Kdyby se pan ministr choval férově, musel by také říct, že je řada potravin, které se prodávají se zápornou marží,“ prohlásil Prouza.

Obchodníci odmítají, že by to byli oni, kdo by měl rozhodující slovo při stanovení konečných cen pro spotřebitele. Mluvčí skupiny Coop Lukáš Němčík uvedl, že po začátku války na Ukrajině stoupla cena obilí, i když to bylo totéž obilí z týchž skladů jako dříve. „Zemědělci se zachovali tržně, prodali to dráž do mlýna, mlýny prodaly dráž obchodníkům a cena se objevila na prodejnách. Není to tak, že by obchodníci najednou něco upravovali,“ uvedl.

I zemědělci však tvrdí, že oni ceny nestanovují, a odmítají, že by mohli za zdražování. „Zemědělci jsou dlouhodobě nejslabším článkem potravinové vertikály. Cenu neurčujeme, v řadě případů nám je diktována aktuální situací na trhu nebo při vyjednávání s obchodními řetězci. Obchodní řetězce mají výrazně silnější postavení a mohou si cenu diktovat,“ řekl prezident Agrární komory Jan Doležal.

Poukázal, že „zemědělství je dlouhodobě jedním z nejméně výnosných sektorů a je závislé na dotačních podporách“. Obchodníci ale odmítají, že by na tom byli výrazně lépe. „Pokud by obchodníci byli tak za vodou, jak pan ministr naznačuje, zřejmě by stát nepodporoval malé prodejny v obcích,“ poznamenal Němčík.

Stejně tak zpracovatelé odmítají, že by peníze, které platí lidé za jídlo navíc oproti minulosti, končily v jejich kapsách. „Určitě z dat nevyplývá, že by zpracovatelé, a to ani velcí, vydělávali enormním způsobem,“ zdůraznil Miroslav Koberna.