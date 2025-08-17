Za první pololetí letošního roku zemřelo v souvislosti s požáry 65 lidí, o devatenáct více než za stejné období loni. Přímo při požárech pak zemřelo 37 z nich. Nárůst ovlivnil mimo jiné lednový tragický požár restaurace v Mostě, kde zemřelo šest lidí a sedmá oběť podlehla později v nemocnici zraněním. Vyplývá to z pololetního přehledu, který zveřejnili hasiči. Při požárech se do konce června zranilo 818 lidí, jde o druhý nejvyšší počet za posledních pět let. V souvislosti s požárem v Mostě policie nedávno obvinila dva lidi, viní je z obecného ohrožení z nedbalosti.
Počet obětí požárů v prvním pololetí vzrostl. I kvůli tragédii v Mostě
Při požárech do konce června zemřelo podle údajů hasičů čtyřicet dospělých a pětadvacet seniorů. Přímo při požáru zahynulo jednadvacet dospělých a šestnáct seniorů. V souvislosti s ohni nezemřelo žádné dítě. Hasiči uvedli, že lidé nejčastěji umírají při požárech v budovách, a to v objektech bez elektronické požární signalizace. „Právě absence včasné detekce a varování výrazně zvyšuje riziko tragických následků,“ upozorňují hasiči v dokumentu.
Za první pololetí letošního roku evidují hasiči v tuzemsku téměř deset a půl tisíce požárů. Oproti prvním šesti měsícům roku 2024 jich přibylo o 1565. Nejvíce požárů, 1411, bylo podle přehledu ve Středočeském kraji. Nejméně jich hasiči evidovali v Karlovarském kraji, kde jich do konce června bylo 410. Při přepočtu na počet obyvatel však bylo podle sboru nejvíce požárů v Karlovarském a Ústeckém kraji, nejméně pak ve Zlínském.
Nejčastěji hasiči letos zasahovali u požárů v přírodním prostředí, bylo jich více než pět tisíc. Leteckou hasičskou službu do konce června nasadili patnáctkrát, především při lesních požárech. Nejvíce požárů podle hasičů za první pololetí vzplálo v březnu, nejméně v únoru. V březnu jich bylo 2081, o měsíc dřív 1523. „I přesto byl jediný pokles oproti pětiletému průměru právě v březnu, v další měsíce byl počet vždy vyšší než pětiletý průměr,“ podotkli hasiči v přehledu.
Přímé škody po požárech letos zatím dosáhly více než dvou miliard korun, meziročně se zvýšily zhruba o pětinu. Hasiči také uchránili majetek za zhruba 12,5 miliardy. Na centra tísňového volání hasičského sboru v prvním pololetí směřovalo 1,15 milionu hovorů, většina byla na linku 112. Telefonní centra také přijala více než třicet tisíc tísňových zpráv.