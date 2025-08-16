Policie obvinila Jiřikovského pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti

Policie obvinila Tomáše Jiřikovského pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos, kdy podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Druhý ze skutků se týká i daru bitcoinů resortu spravedlnosti. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci o tom v sobotu informovalo na webu.
„Obviněné osobě je kladeno za vinu, že měla zastírat původ těchto bitcoinů z trestné činnosti, konkrétně z nelegálního obchodování na internetu (na takzvaném darknetu). Stíhané skutky, k nimž mělo dojít v roce 2015 a v roce 2025, jsou posouzeny jako dva pokračující trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti,“ upřesnili žalobci.
Policie podle státního zastupitelství rozhodla o zahájení trestního stíhání Jiřikovského jako jediné fyzické osoby v sobotu. Policisté Jiřikovského zadrželi ve čtvrtek večer. V pátek odpoledne jej převezli na brněnský Obilní trh, kde sídlí regionální pobočka Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).
S novináři Jiřikovský nemluvil. V budově pobyl asi dvě a půl hodiny, poté jej policisté převezli jinam. Není zřejmé, zda pro něj žalobce navrhne vazbu. Pokud ano, pravděpodobně by se jí zabýval brněnský městský soud, a to ještě o tomto víkendu.
Miliardový bitcoinový dar od Jiřikovského přijal za resort spravedlnosti ministr za ODS Pavel Blažek, v červnu kvůli tomu skončil ve funkci. Jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS) nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle shrnutí první části auditu také existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů.