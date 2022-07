Předsednická země nevede, ale moderuje. I tak může být silná a prosadit své zájmy, věří politici

Další exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) zdůrazňuje, že předsednická země má možnost prosazovat vlastní vize daleko více než jindy. Vyzdvihuje, že česká vláda musí být připravena reagovat na nenadálé situace, protože ačkoliv hlavní témata tušíme, něco dalšího se může objevit.

„V této chvíli předsedat Evropě může být klíčové. Vypadalo to, že to byli Francouzi, kteří chytli to obtížné, ale není tomu konec a je možné, že to vážnější čeká nás,“ míní Zaorálek a jako příklad dává potenciální zavření kohoutků s plynem ze strany Ruska, které by vytvořilo dramatickou situaci.

Bývalá česká velvyslankyně při EU Milena Vicenová upozornila, že českou vládu, jednotlivé ministry, diplomaty i úředníky čeká veliký frmol. Za zásadní považuje všech pět priorit českého předsednictví, které spolu podle jejích slov úzce souvisí. Když se předsednictví Radě EU vydaří, českým představitelům to otevře dveře do různých evropských institucí, věří. Dodává, že pád vlády v roce 2009 zanechal na české reputaci nesmírně negativní stopu.