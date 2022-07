KVÍZ: Co víte o českém předsednictví EU?

Česko převzalo od Francie předsednictví v Radě Evropské unie. Předsednictví je jedno z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Česko už jednou předsednickou roli zažilo, a to v roce 2009. Pamatujete si to ještě? A víte, co nás čeká tentokrát? Vyzkoušejte své znalosti týkající se českého předsednictví a Evropské unie v našem kvízu.