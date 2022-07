Česku začíná evropský úkol, v rámci předsednictví bude řešit Ukrajinu i ekonomické výzvy

Dohod na návrzích unijní legislativy se vedle formálních jednání dosahuje prostřednictvím takzvaných trialogů. Jde o setkání představitelů Evropského parlamentu, Evropské komise a ministrů či úředníků předsedající země, které mají za cíl co nejhladší přijetí evropských norem. Trialogy jsou zásadní, byť neoficiální, součástí unijního legislativního procesu a čeští zástupci v nich mohou v následujícím půl roce hrát významnou roli.

V anglické verzi pro mezinárodní publikum české motto zní: Europe as a task: rethink, rebuild, repower.

„Spolu s našimi evropskými partnery budeme během šesti měsíců v čele Evropské unie usilovat o to, abychom byli společně silnější a abychom tuto naši sílu dokázali využít ve prospěch těch, kteří ji potřebují,“ prohlásil už v polovině června Fiala.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ANO) věří, že předsednictví je pro Česko velkou šancí dostat se do centra unijního dění a nestát mimo něj. „Pokud se nám to teď povede, věřím tomu, že to bude mít dopad i na další léta, že nebudeme hledat, kde nechal tesař díru, ale že už zůstaneme vevnitř,“ nechala se slyšet eurokomisařka.

„Předsednictví bude rovněž příležitostí pro celkovou pozitivní prezentaci České republiky v zahraničí, ale i zvýšení všeobecného povědomí domácí veřejnosti o EU a jejím řízení,“ věří směrem k nadcházejícím šesti měsícům česká vláda.