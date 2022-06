Poslanci projednali jmenování Řehky do čela generálního štábu a Foltýna náčelníkem Vojenské policie

Branný výbor Poslanecké sněmovny musí nominace na náčelníky generálního štábu a Vojenské policie pouze projednat. Zákon nepředpokládá, že by přijal nějaké usnesení. Někteří zástupci opozice ve výboru však vyjádřili výhrady k vládním kandidátům.

Předseda výboru a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) dal předem najevo výhrady kvůli tomu, že by Karel Řehka měl do čela generálního štábu nastoupit z postu ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Po svém jmenování do čela úřadu byl zařazen do armádních záloh.

„Velmi si vážím jeho práce, považuji ho za profesionála, ale zůstává moje výhrada k tomu, že je to mimo kariérní systém,“ poznamenal Metnar. Na druhé straně považuje exministr za důležité, že Řehka sám „přijal tuto výzvu“. Vyzdvihl jeho předchozí práci v armádě i v NÚKIB.