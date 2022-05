Dopady inflace se v domácnostech liší. Záleží na tom, co kupují

Dopad zdražování teď závisí hlavně na životním stylu. Potvrdila to i analýza společnosti Cyrrus, která například srovnala výdaje dvou seniorek. První bydlí v nájmu, topí briketami a ohřívá vodu elektřinou. Moc nevaří a platí hlavně za léky, zájezd v zahraničí a jazykové kurzy. Letos ji to dohromady stojí měsíčně o 8,5 procenta víc než loni.

V následujících měsících přitom budou muset Češi sáhnout do peněženek ještě hlouběji. Podle centrální banky by se mohl růst inflace zastavit nejdřív ve druhé půlce roku.

„Je to zejména tím, že různé skupiny obyvatel mají jiný spotřební košík. To, co je ve spotřebním koši, ze kterého se počítá cenový index, je prostě jiné než spotřeba třeba u nízkopříjmových skupin, které vydávají peníze jenom na zajištění základních životních potřeb,“ popsala ekonomka a dlouholetá zástupkyně Česka ve Světové bance Jana Matesová.

Vyšší úrokové sazby mají zamezit právě tomu, aby si domácnosti půjčovaly. Omezí totiž chuť lidí utrácet za něco, co nutně nepotřebují, a to začne zdražování brzdit. Vidět je to aktuálně na nemovitostech – jejich ceny stoupaly i kvůli extrémně levným hypotékám. To už ale několik měsíců neplatí.

Je ale nutné doplnit, že v současné situaci výrobci nezdražují bez důvodu. Například pekárny teď zaplatí víc za energie, mouku, benzin i mzdy zaměstnancům. Nezbývá tak než zdražit. Jenže pokud zákazníci neubývají, mohou zdražit dřív a často víc, než je nezbytně nutné.

Zdražování by mělo dosáhnout vrcholu v polovině roku

Nejvíce se teď domácností dotýká právě zdražování potravin. „Příčinou nárůstu cen nejenom potravin, ale i energií a pohonných hmot a tak dále je válka na Ukrajině. Jakmile skončí válka, čekám, že dojde k uklidnění tohoto cenového výkyvu a ceny přestanou růst,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).



Nezávisle na tom očekávají ekonomové i centrální bankéři vrchol růstu cen v polovině roku. „Pokud nenastanou další nárůsty cen klíčových komodit, tak to vypadá, že přes úroveň 15 procent lehce můžeme přelézt někdy v květnu, červnu. Ale pak nastane pokles směrem dolů stále ve dvouciferných číslech,“ řekl člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub.