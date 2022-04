Žádný strop pro zvedání úrokové sazby nemáme, tvrdí viceguvernér ČNB

Připomněl, že zpravidla kroky ČNB nejúčinněji působí po zhruba roce až osmnácti měsících, což znamená, že je nyní třeba počkat minimálně do druhého pololetí letošního roku nebo na přelom let 2022 a 2023. První rozhodnutí totiž ČNB podle Mory udělala loni v červnu, kdy se Česko ještě potýkalo s pandemií covidu-19.

Je podle něj důležité uvědomit si, že ČNB v současnosti rozhoduje o situaci, o níž si myslí, že bude za rok až osmnáct měsíců, což je dle Mory v aktuální situaci téměř nemožné. Přesto si myslí, že ve zmíněném časovém horizontu bude inflace výrazně nižší než dnes. Uznává, že její současná vysoká hladina tvrdě zasáhne nejen domácnosti s nízkými, ale i se středními příjmy.

Ekonom Tomáš Havránek, který v minulosti působil i jako poradce viceguvernéra a bankovní rady ČNB, ve vysílání ČT24 centrální bance za aktuální kroky poděkoval, zároveň připomněl, že když byla naposledy inflace vysoká podobně jako dnes, byla úroková sazba výrazně vyšší. „To byl rok 1998, tuším, a tehdy byly sazby 15 procent, čili o deset procentních bodů vyšší,“ zavzpomínal Havránek, který působí i na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Podle ekonoma nelze úroky zvyšovat donekonečna

Podle něj ovšem dnes nejde zvednout úrokovou sazbu nad hodnotu inflace jako na konci minulého století. „Při objemu dluhů v ekonomice a při zadlužení státu by to vlastně znamenalo potíže s financováním státního dluhu, možná i státní bankrot,“ domnívá se Havránek. Další možností je podle něj posílit korunu, což by například rychle zlevnilo dovážené zboží a snížilo inflaci.

Podle ekonoma rozhodně není pravda, že by bylo možné úrokovou sazbu zvyšovat donekonečna. „Limit je někde kolem sedmi procentních bodů, protože vyšší sazby by naše ekonomika nevydržela z hlediska dluhů států, firem, domácností. To je to, proč musíme sáhnout k posilování koruny,“ konstatuje Havránek. To se navíc dle něj projeví v podstatě okamžitě, kdežto úpravy úrokových sazeb až se zpožděním.