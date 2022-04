Ze socialistické chlouby středobodem současných krizí. Kongresové centrum se nyní připravuje na předsednictví EU

Za jednačtyřicet let si od Pražanů vysloužilo dnešní Kongresové centrum Praha (KCP) nelichotivé přezdívky jako „pakul“, „lidojem“ nebo „Moby Dick“, a to i kvůli výraznému zasazení do panoramatu Prahy. Podle odborníků ale skrývá to nejzajímavější uvnitř. Do poloviny dubna byly ostatně interiéry, na kterých se na začátku osmdesátých let podílely desítky interiérových architektů a výtvarníků, jednou z prvních zastávek pro lidi utíkající před válkou na Ukrajině.

Vůbec nejvytíženější bylo asistenční centrum pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny 9. března, když úředníci odbavili 3667 lidí. „Centrum bylo navrženo jako multifunkční prostor a očividně dokáže hostit i takto netradiční události,“ myslí si historik architektury specializující se na druhou polovinu 20. století Miroslav Pavel z Fakulty architektury ČVUT. Důvodem přesunu asistenčního centra pro uprchlíky do pražských Vysočan byly již nasmlouvané akce KCP, včetně dalších výjimečně připravovaných akcí k předsednictví České republiky Evropské unii.

„Pokud předsednictví nebude stačit Kongresové centrum, těžko si představit jiné existující prostory nebo lokace, které by takto náročnou událost dokázaly hostit, a to navíc na jednom místě a s výjimečnou dopravní dostupností,“ domnívá se Pavel.