Začíná rekonstrukce Průmyslového paláce. Dominanta Výstaviště Praha Holešovice se dočká opravy po třinácti letech

„Doplácíme na smutnou historii Prahy, kterou známe z devadesátých let. Tehdy se obrovské a nesmírně cenné majetky města pronajímaly neseriozním firmám na desítky let. Ty se o ně následně nestaraly, nebo dokonce způsobily to, že zanikly nebo byly nevratně poškozené,“ dodal.

Uvedl také, že rekonstrukce Průmyslového paláce bude financována z rozpočtu hlavního města. Práci na obnově celého komplexu provede konsorcium Společnost pro Průmyslový palác vedené Metrostavem. Vedle této firmy se na konsorciu podílí i společnosti Avers a Snyder.

Na místě vyhořelého levého křídla dosud stál provizorní stan. Pravá část budovy byla sice funkční, i teď se ale dočká částečných oprav. Některé rekonstuované prvky budou vyrobeny jako čisté repliky. V částech ocelových konstrukcí budou udělány moderními metodami, které ale budou vypadat jako historická stavba.