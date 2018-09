Praha opraví Průmyslový palác za 1,25 miliardy. Zničené levé křídlo nahradí replika

Hlavní město už má hotový projekt, nyní začne vybírat dodavatele stavby. Stavět by se mohlo začít příští rok, tedy jedenáct let po ničivém požáru. Střechu paláce také loni poškodila vichřice.

Návrh se snaží co nejvíce zachovat původní podobu stavby z roku 1891, kdy byl palác otevřen. „Nutno ovšem říci, že to není jenom replika, protože kdyby to byla jenom replika, tak je to za výrazně menší peníze,“ podotkl předseda klubu TOP 09 Václav Novotný. Cenu navýšilo dobudování zázemí a další úpravy.

Novinkou bude například podchod pod levým křídlem paláce, kterým se bude možné od vchodu nebo z foyer dostat ke Křižíkově fontáně. Podle vedení města to má zlepšit průchodnost celého areálu. Původně bylo v plánu vybudovat podchod i pod pravým křídlem, kvůli námitkám památkářů z toho ale sešlo a podzemní pasáž bude pouze pod nově dostavěným křídlem.