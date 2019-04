Praha křísí Výstaviště. Slibuje vylepšit všechno, od bran až po fontánu

Plány jsou pestré: oprava areálu, místní restaurace, divadla nebo povrchů cest. Vyměněno bude veřejné osvětlení, vybudovány elektrické přípojky a opravena Bruselská brána. Upravena bude i zeleň. Záměry v pondělí zveřejnili náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) a předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl.

Hübl mluví i o vzniku lanového centra pro děti, veřejných grilech či hřištích různého typu. Ty by měly být připraveny do prázdnin. Přes léto by měl také zůstat otevřený místní bazén, který se nachází hned vedle nedávno zprovozněné lezecké stěny. Město si od toho slibuje větší a pravidelnější návštěvnost areálu.

„Chceme, aby se celý areál stal součástí přirozeného uvažování Pražanů o trávení volného času, aby sem chodili pravidelně, a ne jednorázově,“ řekl Vyhnánek. Rekonstrukce má areál zapojit do kontextu širší oblasti, tedy Stromovky a Trojské kotliny se zoo a botanickou zahradou.