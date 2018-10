Průmyslový palác už deset let čeká na opravu vyhořelého křídla

K likvidaci požáru, který dosáhl obrovských rozměrů, byly nasazeny více než dvě stovky hasičů. K profesionálům, kteří se sjeli z celé Prahy, se přidali i dobrovolní hasiči. Oheň se podařilo dostat pod kontrolu zhruba za hodinu a půl, zničení velké části historické stavby to ale přesto nezabránilo. Škoda na architektonické památce dosáhla přibližně miliardy korun, a požár se tak zařadil mezi nejničivější polistopadové události svého druhu.

Ihned po požáru tehdejší pražský primátor Pavel Bém řekl, že bude prosazovat znovuvybudování paláce, trvalo ale dva roky, než Praha vyhlásila na dostavbu objektu architektonickou soutěž. Z ní vyšel vítězně návrh architekta Jakuba Ciglera, který počítal i s výraznými úpravami okolí. V roce 2013 ale hlavní město tyto plány odložilo a trvalo dalších pět let, než se plány na obnovu Průmyslového paláce – a tentokrát už skromnější – podařilo dovést do stádia projektu.

Letos v září začala Praha hledat dodavatele stavby, která by měla přijít na 1,25 miliardy korun a při které se kromě obnovy zničené konstrukce dostaví také podchod pod staronovým levým křídlem paláce. Začít stavět by se mělo podle předpokladů pražských radních příští rok a termín dokončení zatím není jasný. Budovatelé Jubilejní výstavy přitom postavili objekt za necelých devět měsíců, a to je ještě zdržela povodeň v září 1890, která zatopila dvě třetiny budovaného výstaviště.