Kongresové centrum se zvětší. Praha vybrala podobu nové budovy

Vítězem architektonické soutěže na rozšíření Kongresového centra Praha (KCP) se stala španělská kancelář OCA. Oznámila to primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a zástupci KCP. Stavba nové budovy by mohla začít za tři roky a vyjde na stovky milionů korun. Do soutěže se přihlásilo 76 návrhů, do druhého kola postoupilo šest. Všechny návrhy si lze prohlédnout od středy přímo v KCP.