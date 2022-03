Kraje si přerozdělí uprchlíky. Stát zaplatí za ubytování 200 až 250 korun

Podle Rakušana stát zaplatí za ubytování uprchlíků v tělocvičnách a podobných zařízeních 200 korun denně, a to bez ohledu na to, zda jde o dítě nebo dospělého. Za ubytování penzionového typu zaplatí 250 korun denně, třetinou by měly přispět kraje.

Dohodu novinářům potvrdil i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Bylo jasně řečeno, že to asi není částka, která by přímo pomohla Praze, ale že by to mělo uvolnit ubytovací kapacitu v jiných krajích, a díky tomu relokačnímu mechanismu potom nepřímo pomoci Praze,“ uvedl s tím, že je s dohodou spokojen.

„Dále je dohoda na tom, že se uvolní stále ještě neuvolněné státní kapacity, to znamená ty ministerské, a budou s nimi disponovat kraje,“ řekl Rakušan. Kraje si v rámci svého asistenčního centra určí, které uprchlíky potřebuje takto ubytovat.