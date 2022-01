Vláda slibuje nové dálnice, minimální důchod i dostupnější bydlení

Resort školství zase chce zmodernizovat výuku, stejně jako vysokoškolské vzdělávání. Mezi priority patří i zlepšení finančních podmínek. „Co se týká platů učitelů, je pro nás zásadní, aby zůstaly na úrovni vzhledem k průměrné mzdě. Je to jedna z prvních věcí, které obsahuje programové prohlášení,“ sdělil ministr školství Petr Gazdík (STAN).

A právě doprava patří mezi nejviditelnější vládní plány. „Stěžejní stavby jsou D35 jako paralela k D1 a zároveň Pražský okruh, dokončení D1 u Přerova. Mělo by to být dvě stě kilometrů nových dálnic,“ upřesnil Kupka. Na třech stranách, na kterých priority svého resortu shrnul, píše i o rozšiřování vysokorychlostních železnic.

„Je to příslib pro občany České republiky, že hlas, který odevzdali ve volbách, se bude naplňovat v podobě programu, který jsme prezentovali,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Budeme se snažit zasadit jednotlivé sliby do nějakých realistických cílů, řekněme i harmonogramu volebního období,“ slíbila šéfka sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Chybí spousta informací, upozornily odbory

Už při příchodu na zasedání tripartity část odborářů kritizovala, že nedostali kompletní programové prohlášení, což může jednání komplikovat. „Stěžuje to naši roli fundovaně argumentovat,“ podotkl předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel.

„Přeci jen vláda je jen pár dnů v úřadu, takže jsou věci, které se nedají stihnout,“ myslí si šéf odborů Josef Středula.

Kritikou naopak nešetřil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza: „Nebylo tam třeba ani slovo o cestovním ruchu, což je větší část ekonomiky než zemědělství.“

O vládní plány se zajímá i opozice

Vláda by měla programové prohlášení schválit v následujících dnech, nejpozději začátkem příštího týdne. Už ve středu 12. ledna totiž požádá poslance o důvěru. Získat by ji měla bez problémů, koaliční kabinet má totiž v dolní komoře 108 hlasů.

„Bohužel doteď nepředstavila řešení těch nejpalčivějších problémů současnosti, které nejvíce pálí české občany, a to je inflace, zdražování energií a situace kolem covidu,“ prohlásil na adresu nového kabinetu šéf SPD Tomio Okamura.

„Lidé by měli vědět, i opozice, jaký je plán této vlády. Koaliční smlouva by mě určitě neuspokojila. Doufám, že v programovém prohlášení vlády to bude podrobnější,“ uvedla bývalá šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO).

Po zasedání s odboráři a zaměstnavateli programové prohlášení poprvé začalo řešit také širší vedení koalice. Premiér už ale avizoval, že větší problémy při jeho schvalování neočekává.