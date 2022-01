První dva týdny by se ve firmách měli testovat všichni, pak jen neočkovaní, řekl Hanák před jednáním tripartity

Vláda chce, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali všechny své pracovníky dvakrát týdně. Před schválením v úterý odpoledne návrh projednávala s představiteli tripartity.

Lidé budou podle premiéra Petra Fialy (ODS) znát parametry testování včas. „Než nastavíme parametry, proběhne jednání s klíčovými reprezentanty zaměstnavatelů a zaměstnanců,“ uvedl Fiala v pondělí.



Zaměstnanci, kteří budou mít pozitivní samotest, by podle návrhu ministerstva zdravotnictví nešli na potvrzující PCR test, ale na pět dní do karantény. První den po konci karantény by na pracovišti opět podstoupili antigenní test prostřednictvím samotestovací sady, v případě pozitivity by následovala karanténa.



O návrzích bude vláda jednat ve středu. Pracovník, který by po pozitivním samotestu dobrovolně podstoupil PCR test s negativním výsledkem, bude moci podle návrhu ukončit karanténu a vrátit se do práce. Návrh počítá s tím, že se budou testovat všichni zaměstnanci včetně očkovaných. Opatření se má vztahovat na zaměstnance, živnostníky, ale i třeba i odsouzené zařazené do práce v rámci věznice nebo jiného subjektu.