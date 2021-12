Vláda chce testování všech zaměstnanců dvakrát týdně. Pozastaví také výplatu Antiviru B

Firmy by měly mít možnost čerpat z fondu prevence zdravotních pojišťoven příspěvek šedesát korun na test. Žádosti bude možné podávat od 1. ledna, a to i zpětně za listopad, a poté vždy zpětně za předchozí měsíc. Ředitelé pojišťoven s proplácením podle Válka souhlasí, odsouhlasit ho ale musí správní rada pojišťoven.

Povinnost by se netýkala těch, kteří měli v posledních dvaasedmdesáti hodinách negativní PCR test nebo antigenní test provedený zdravotníkem v posledních čtyřiadvaceti hodinách. Opatření se podle Válka nebude vztahovat na zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se testují podle jiných pravidel.

Testování prostřednictvím samotestů by se v novém režimu navrhovaném ministerstvem zdravotnictví nevztahovalo na zaměstnance, kteří se na pracovišti nestýkají se třetími osobami, tvrdí ČTK. Testovat by se nemuseli ani lidé, kteří pracují z domu.





Na každého zaměstnance by mělo připadnout osm testů, v únoru šest. Platbu by firmy podle Válka měly získat maximálně za měsíc a půl. Ministerstvo zdravotnictví už údajně připravilo metodiku vykazování. Plánuje sjednotit záznamy pro pojišťovny a hygieny, ubýt by mělo kolonek k vyplňování.

V současnosti se jednou týdně testují zaměstnanci s nedokončeným očkování a ti, kteří v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19.

Testování je pro některé podniky složité

Podle Hospodářské komory je pro některé firmy testování logisticky náročné. Zvládnout vyšší frekvenci a zahrnout všechny zaměstnance může být ve společnostech s tisíci pracovníky nemožné, prohlásil mluvčí komory Miroslav Diro.

„Má-li se preventivně testovat přítomnost viru v těle, pak tato povinnost má být ukládána zaměstnanci, nikoliv zaměstnavateli. Zaměstnavatel má vytvářet zdravé pracovní prostředí, nemá testování organizovat. Zaměstnavatelé jsou ochotni výsledky testů kontrolovat,“ řekl Diro.