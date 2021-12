Koalice odmítá plošný růst platů státních zaměstnanců, zní od ministrů

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že by chtěl ponechat růst platů státních zaměstnanců podle původního rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše (ANO). Podle něj by se zvýšil plat většině státních zaměstnanců o 1400 korun měsíčně.

Vládní koalice se ale podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové (TOP 09) dohodla na tom, že platy státních zaměstnanců příští rok neporostou plošně. O konkrétních parametrech rozhodne vláda. Před jednáním vlády to ministři potvrdili v rozhovoru pro Českou televizi.

Podle návrhu pro jednání vlády navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) růst platů ve veřejné sféře o konkrétní částku 700 korun nebo procentuálně až o šest procent. Úřad nenavrhuje plošné zvýšení. Platy by měly stoupnout například pracovníkům v sociálních službách, ozbrojeným složkám, tedy policistům a vojákům, pracovníkům ve zdravotnictví nebo učitelům.

Pracovníkům v sociálních službách by měly platy stoupnout podle návrhu o 700 korun. Zdravotnickým pracovníkům by měly platy vzrůst o 700 korun s platovými tarify stanovenými pro druhou až sedmou platovou třídu a o šest procent pro osmou až 15. platovou třídu. Lékařům MPSV navrhuje růst platů o šest procent a učitelům o dvě procenta.

Protiepidemická opatření

Vláda by měla projednat i protiepidemická opatření připravená ministerstvem zdravotnictví. Už před vánočními svátky ministr Válek avizoval, že by před koncem roku měla být dostupná data z Velké Británie a Dánska ohledně dopadů nákazy omikronem do nemocnic. Podle nich chce předložit variantní možnosti opatření.

Probírat by se také mohla úprava karantén a izolací v souvislosti s šířením omikronu. Například v USA odborníci doporučují zkrátit izolaci na pět dní z dosavadních deseti, protože dlouhá karanténa by při vysokých počtech nakažených paralyzovala ekonomiku a pacienti jsou nejinfekčnější po nakažení. V Česku se kvůli deltě izolace prodloužila z deseti na současných 14 dní.

Marian Jurečka by měl vládě navrhnout také pozastavení programu Antivirus, konkrétně příspěvku B, a to od 1. ledna. Kabinet by se podle něj měl zaměřit na analýzu nastavení programu a posoudit jeho efektivitu. Zhodnotit má především to, zda současný rozsah protiepidemických opatření odpovídá výši finančních prostředků, které mohou zaměstnavatelé z Antiviru B čerpat.

Soubor opatření pro lidi postižené zvýšením cen energií

Vláda chce představit také soubor opatření na pomoc lidem postiženým výrazným růstem cen energií. Přislíbil to v úterý večer premiér Fiala na sociálních sítích. Kabinet by měl projednat návrhy ministerstev kvůli cenám energií. Navrhují například vyšší příspěvek na bydlení, chystají novelu. Využít by se měla i okamžitá pomoc.

Ministr práce Jurečka uvedl, že vládní koalice pracuje na novelizaci zákona o státní sociální podpoře. Před úterním jednáním koaličních lídrů uvedl, že většinu standardních případů navýšení cen energií by měla pokrýt upravená výše příspěvku na bydlení. U extrémních výkyvů by měla občanům pomoci úprava dávek mimořádné okamžité pomoci.