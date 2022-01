Testy v pondělí potvrdily přes devět tisíc nakažených covidem, nejvíce za téměř dva týdny

Pondělní nárůst je tak po více než měsíci první při srovnání dvou pracovních dnů. Laboratoře provedly více než sto tisíc testů, před týdnem jich bylo zhruba 79 tisíc.

Odborníci předpokládali, že v novém roce bude nakažených přibývat. Důvodem je zejména nakažlivější varianta koronaviru omikron. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) bude v Česku dominovat zřejmě už za deset až čtrnáct dní. Podle predikcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) může vlna omikronu přinést až padesát tisíc nových případů denně a kolem sedmi tisíc nakažených v nemocnicích.

Z revidovaných údajů vyplývá, že v sobotu bylo v nemocnicích s covidem 2726 pacientů, nejméně od začátku listopadu. V neděli a v pondělí jejich počet mírně vzrostl. Před Vánocemi ale bylo více než pět tisíc hospitalizovaných, z toho téměř devět set v těžkém stavu.

Incidenční číslo se zvýšilo ve většině krajů Česka, výjimkou jsou kraje Olomoucký, Moravskoslezský a Královéhradecký. Nejvyšší incidence je momentálně v Praze, kde na 100 000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 475 nakažených. Proti pondělí tam tak incidenční číslo vzrostlo o 71. Relativně nejlepší situace zůstává stále v Karlovarském kraji, kde na 100 000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 202 případů nákazy.

Urychlení třetí dávky očkování

Všichni dospělí mají od úterý nárok na třetí dávku očkování proti covidu-19 po pěti měsících. Dosud si lidé mladší 30 let museli počkat o měsíc déle. Urychlení se dotkne více než 251 tisíc lidí. Celkově byla posilující dávkou očkována zhruba pětina české populace a třetina těch, kteří očkování dosud absolvovali.

Ve věkové skupině 18 až 30 let bylo dosud očkováno téměř 723 tisíc lidí, z nich 47 a půl tisíce do neděle 2. ledna posilující očkování absolvovalo. Jsou to lidé, kteří dostali druhou dávku vakcíny alespoň před půl rokem, tedy nejpozději do 4. července. Ode dneška se mohou registrovat k očkování nebo si pro vakcínu přijít na očkovací místa, kde registraci nevyžadují, už pět měsíců po druhé dávce.